Житель Ялты заочно получил 18 лет колонии за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил 56-летнего жителя Ялты к 18 годам строгого режима за сотрудничество с СБУ и участие в боевых действиях против России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как установило следствие, с октября 2020 года по февраль 2021 года мужчина, находясь на территории Украины, передал данные о сотрудниках правоохранительных органов РФ, служивших в Крыму. Позднее, с ноября 2022 года по июнь 2024 года, он командовал горно-штурмовой бригадой ВСУ и принимал участие в боевых действиях против российских войск.

Подсудимый скрылся и был объявлен в розыск. Его деятельность выявили сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Суд назначил ему 18 лет лишения свободы, а также штраф в размере 3 млн руб. и последующее ограничение свободы сроком на один год и десять месяцев.

Анна Гречко