В Ростове запретили стоянку в районе Текучевского моста и Театральной площади

С 18 января в Ростове ввели ограничения на парковку в районе Текучевского моста и пл. Театральная. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В районе Текучевского моста введен запрет на стоянку транспортных средств по ул. Песчаная с южной и северной стороны на участке от строения №23 до строения №14. Ограничения будут действовать в рабочие дни с 8:00 до 20:00.

В районе площади Театральная в рамках повышения пропускной способности введен круглосуточный запрет на остановку транспортных средств по ул. Терская с южной стороны на участке от ул. Нижегородская до пер. Краснофлотский.

Ева Китаева