Полиция Краснодара проверит сообщения о стрельбе на улице Прокофьева
Полиция Краснодара инициировала проверку сведений о ночной стрельбе на ул. Прокофьева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кубани.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Заявление о шуме, ругани и звуках, похожих на выстрелы, зафиксировали 19 января около 22:40. Также в полицию поступило сообщение о повреждении автомобиля во дворе на ул. Московской.
Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства инцидентов. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.