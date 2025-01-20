Полиция Краснодара проверит сообщения о стрельбе на улице Прокофьева

Полиция Краснодара инициировала проверку сведений о ночной стрельбе на ул. Прокофьева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Заявление о шуме, ругани и звуках, похожих на выстрелы, зафиксировали 19 января около 22:40. Также в полицию поступило сообщение о повреждении автомобиля во дворе на ул. Московской.

Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства инцидентов. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Нурий Бзасежев