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Полиция Краснодара проверит сообщения о стрельбе на улице Прокофьева

Полиция Краснодара инициировала проверку сведений о ночной стрельбе на ул. Прокофьева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кубани.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Заявление о шуме, ругани и звуках, похожих на выстрелы, зафиксировали 19 января около 22:40. Также в полицию поступило сообщение о повреждении автомобиля во дворе на ул. Московской.

Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства инцидентов. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Нурий Бзасежев

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