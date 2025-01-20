В Челябинской области военный осужден на три года колонии за 24 дня самоволки

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, покинувшему полевой лагерь воинской части без уважительной причины во время мобилизации. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд и следствие установили, что 1 июля 2024 года военнослужащий покинул расположенный в Челябинской области полевой лагерь и уехал в город Буинск Республики Татарстан. 24 июля рядовой вернулся на службу.

Военный суд признал фигуранта виновным по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Приговор не вступил в законную силу.