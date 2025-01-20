Сугробы в горах под Сочи достигли почти двух метров

На курортах в горах Сочи продолжает расти снежный покров. По данным Telegram-канала «Розы Хутор», на высоте 2,3 тыс. метров (Роза Пик) толщина снега к утру 20 января составила 198 см, увеличившись за ночь на 9 см. Температура воздуха опустилась до -13 градусов, а видимость на уровне — около 50 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На высоте 1,6 тыс. метров над уровнем моря сугробы достигли 180 см. Прирост за ночь составил 10 см. Температура зафиксирована на уровне -6 градусов, а отсутствие ветра обеспечивают видимость до 20 км.

На уровнях 1,1 тыс. и 940 метров наблюдаются высоты снега в 83 и 76 см соответственно, прирост за ночь составил 4 и 10 см. Осадки прекратились.

Лыжный сезон на курортах стартовал в декабре. «Газпром Поляна» открыл его 19 декабря, а «Роза Хутор» — 20 декабря.

Анна Гречко