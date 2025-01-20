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Почти двух метров достигла высота сугробов в горах Сочи

В горах Сочи продолжают расти сугробы. Высота снежного покрова местами достигает почти двух м, следует из публикаций сочинских горнолыжных курортов в Telegram-каналах.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Максимальная толщина белого покрова к утру 20 января в высокогорье составляет 198 см. За ночь сугробы выросли на девять см. «Роза Хутор» сообщает, что к 9:00 20 января сугробы выросли на высоте 2,3 тыс. м над уровнем моря – на Роза Пик. Зимние осадки прекратились. Термометры показывают -13 градусов. Видимость – до 50 км.

На высоте 1,6 тыс. м над уровнем моря высота снежного покрова достигает 180 см. За ночь сугробы выросли до 10 см. Температура воздуха – до -6 градусов.

Более 80 см снега – на высоте 1,1 тыс. м. За ночь прибавилось четыре см снега. Схожие показатели на высоте 940 м – 76 см снега. Здесь температура воздуха также не превышает -6 градусов, осадки прекратились.

«Ъ-Сочи» писал, что в горах курорта израсходовали более 88 тонн противогололедных материалов. Дорожные службы задействовали 48 единиц специализированной техники. На всех участках работало 29 дорожных рабочих.

Вячеслав Рыжков

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