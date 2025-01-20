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В муниципальной собственности Казани находится имущество на 351 млрд рублей

В настоящее время в муниципальной собственности Казани находится почти 22,9 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 351 млрд руб. Об этом рассказал председатель комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов на деловом понедельнике.

В 2023 году общая балансовая стоимость объектов движимого и недвижимого имущества в муниципальной собственности Казани составляла 335 млрд руб., а в 2022 году — 283 млрд руб.

В Казани функционирует 658 муниципальных учреждений за счет бюджета города. В 2024 году в столице Татарстана работало 12 муниципальных предприятий из отраслей ЖКХ, внешнего благоустройства, транспорта, строительства и ритуальных услуг.

Ранее стало известно, что в бюджет Казани поступило 5,3 млрд руб. от аренды и продажи муниципальной собственности.

Диана Соловьёва

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