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Приставы Кубани предупредили о новом способе мошенничества с налогами

Жителей Краснодарского края предупреждают о рассылке мошеннических писем от имени ГУ ФССП по региону. В сообщениях утверждается, что срок уплаты налогов истек, но задолженность можно погасить без штрафа, перейдя по ссылке или QR-коду, сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Приставы призвали граждан не открывать подозрительные письма, не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения из сомнительных источников.

В ведомстве также призвали проверять информацию о задолженностях только через официальные ресурсы, среди которых Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП.

Нурий Бзасежев

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