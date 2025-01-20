Приставы Кубани предупредили о новом способе мошенничества с налогами

Жителей Краснодарского края предупреждают о рассылке мошеннических писем от имени ГУ ФССП по региону. В сообщениях утверждается, что срок уплаты налогов истек, но задолженность можно погасить без штрафа, перейдя по ссылке или QR-коду, сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Приставы призвали граждан не открывать подозрительные письма, не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения из сомнительных источников.

В ведомстве также призвали проверять информацию о задолженностях только через официальные ресурсы, среди которых Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП.

Нурий Бзасежев