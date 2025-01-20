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В Варненском районе в ДТП погибли два человека

В Варненском районе утром 20 января в автомобильной аварии погибли водитель и пассажир, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель фургона Renault Master двигался по дороге «Черноречье — Варна — Карталы — Бреды». Выполняя обгон в разрешенном месте, он столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП водитель отечественной машины и его 39-летний пассажир погибли на месте.

Виталина Ярховска

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