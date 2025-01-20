Кубань поднялась на 38-е место в рейтинге регионов по преступности

Краснодарский край занял 38-е место среди российских регионов по итогам 2024 года, с показателем 126,4 преступлений на 10 тыс. жителей. В прошлом году регион находился на 39-й позиции, говорится в исследовании «РИА Новости».

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Общее число зарегистрированных преступлений на Кубани сократилось на 1%, однако тяжких и особо тяжких преступлений стало больше — 37,8 на 10 тыс. жителей (+1,7%).

Адыгея расположилась на 7-й строчке (90 преступлений на 10 тыс. жителей). Крым занял 25-е место с показателем в 115,1 преступлений.

Лидером по безопасности осталась Чечня — всего 17 случаев на 10 тыс. жителей. В тройку регионов с минимальным уровнем преступности также попали Ингушетия (37 преступлений на 10 тыс. жителей) и Дагестан (43 преступления на 10 тыс. жителей).

Нурий Бзасежев