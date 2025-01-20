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Сочинцев предупредили об усилении ветра

Утром и днем в понедельник, 20 января, на территории Сочи действует предупреждение по сильному ветру. Также на курорте ожидаются другие неблагоприятные погодные явления, передает пресс-служба администрации города.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На территории Сочи и Сириуса ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на северо-западный. Порывы ветра местами могут достигать 17 м/с. На участке между Магри и Веселым утром 20 января ожидается усиление волнения моря с высотой волн до 2,5 м. В дневное время высота волн не превысит 1,2 м. В горах выше отметки в 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность.

Городские службы по поручению мэра Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. С вечера 19 января ограничен доступ на пляжные территории Сочи. Горожанам и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды и предпринять необходимые меры предосторожности.

Вячеслав Рыжков

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