В зоопарке Ростова начался конкурс на имя для краснокнижного грифа

Ростовский-на-Дону зоопарк объявил о начале конкурса на имя для самки хищной птицы — черного грифа. Об этом сообщает пресс-служба учреждения для содержания животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Согласно условиям конкурса, имя для птицы должно начинаться на букву «Ж».

Предлагать свои варианты имени ростовчане могут до 18:00 часов 22 января в комментариях сообщества зоопарка соцсети «ВКонтакте». Результаты конкурса будут оглашены 25 января.

Птица родилась в зоопарке Ростова 10 мая 2024 года. Детеныш был искусственно выкормлен специалистами.

Черный гриф занесен в Красную книгу РФ. Эти птицы обитают на склонах гор, в том числе на Северном Кавказе, в горах Ставрополья и Краснодарского края. Они являются природными санитарами, так как их основной рацион составляют разлагающиеся останки животных.

Анна Анисова