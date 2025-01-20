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обновлено 09:15

В зоопарке Ростова начался конкурс на имя для краснокнижного грифа

Ростовский-на-Дону зоопарк объявил о начале конкурса на имя для самки хищной птицы — черного грифа. Об этом сообщает пресс-служба учреждения для содержания животных.

Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Согласно условиям конкурса, имя для птицы должно начинаться на букву «Ж».

Предлагать свои варианты имени ростовчане могут до 18:00 часов 22 января в комментариях сообщества зоопарка соцсети «ВКонтакте». Результаты конкурса будут оглашены 25 января.

Птица родилась в зоопарке Ростова 10 мая 2024 года. Детеныш был искусственно выкормлен специалистами.

Черный гриф занесен в Красную книгу РФ. Эти птицы обитают на склонах гор, в том числе на Северном Кавказе, в горах Ставрополья и Краснодарского края. Они являются природными санитарами, так как их основной рацион составляют разлагающиеся останки животных.

Анна Анисова

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