Жители Екатеринбурга на прошлой неделе отдали мошенникам свыше 16 млн рублей

На прошедшей неделе в полицию Екатеринбурга обратились жители города, которые в общей сумме потеряли более 16 млн руб. из-за действий мошенников, сообщили в городском УМВД. После этого начальник УМВД Максим Метелица возглавил рейд по профилактике мошенничества в Верх-Исетском районе, который прошел 17 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в одном случае 68-летний пенсионер по указанию неизвестных, представившихся сотрудниками ФСБ, отправил на «безопасные счета» почти 5,5 млн руб. из личных накоплений.

Еще в одном случае мошенники принудили пенсионерку из Златоуста Челябинской области забрать деньги у 70-летней женщины из Екатеринбурга. Сначала пожилой екатеринбурженке «сотрудник Госуслуг» сообщил о взломе ее аккаунта, а позднее лже-представители ФСБ и Центробанка уговорили ее снять 800 тыс. руб. со своего банковского счета и продать Toyota Highlander за 2 млн руб. Курьером, приехавшим забирать деньги, оказалась челябинская пенсионерка — вместе они сфотографировались у подъезда потерпевшей «для отчета», после этого она забрала деньги и уехала. Позднее жительница Екатеринбурга позвонила сыну, который сразу понял, что ее обманули. Пенсионерка из Златоуста, как выяснилось после задержания, также стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб и убедили ее съездить за деньгами, которые нужно было перевести на их счета.

Ранее Артинский районный суд в Свердловской области назначил пять лет колонии общего режима 25-летнему жителю Березовского, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой в крупном и особо крупном размерах) за хищение 500 тыс. руб. у пенсионеров.

Ирина Пичурина