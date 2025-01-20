Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Аргазинском водохранилище автомобиль провалился под лед

В Челябинской области автомобиль провалился под лед на Аргазинском водохранилище. Водитель и пассажир успели покинуть машину до того, как она ушла под воду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Происшествие случилось 18 января. Автомобиль «Нива» провалился под лед в 25 м от берега. Водитель и пассажир не пострадали. Сотрудники МЧС России напоминают, что выезд транспорта, в том числе снегоходов и мотоциклов разрешен только на официальные ледовые переправы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...