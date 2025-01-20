На Аргазинском водохранилище автомобиль провалился под лед

В Челябинской области автомобиль провалился под лед на Аргазинском водохранилище. Водитель и пассажир успели покинуть машину до того, как она ушла под воду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Происшествие случилось 18 января. Автомобиль «Нива» провалился под лед в 25 м от берега. Водитель и пассажир не пострадали. Сотрудники МЧС России напоминают, что выезд транспорта, в том числе снегоходов и мотоциклов разрешен только на официальные ледовые переправы.