С танкера «Волгонефть-239» откачали 20 тонн мазута
Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке мазута с затонувшего танкера «Волгонефть-239». Первая партия составила 20 тонн топлива, сообщает Росморречфлот.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Как отметил глава ведомства Андрей Тарасенко в эфире «Первого канала», для проведения работ восстановили оборудование судна, а топливо нагрели до +45 градусов.
Нефтепродукты перекачивают по герметичным трубам в битумовозы с подогревом. Затем мазут доставляют на железнодорожную станцию для утилизации.
По словам министра транспорта Романа Старовойта, работы по полной откачке мазута с танкера планируют завершить до конца января 2025 года.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии в море попали нефтепродукты. К откачке мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» приступили 17 января.