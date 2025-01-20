Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека при пожаре в Сочи

Следственные органы инициировали доследственную проверку после обнаружения погибшего при пожаре в Сочи. Возгорание произошло в ночь на 19 января в жилом помещении на ул. Прямой, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По предварительным данным, пожарных вызвали соседи. После ликвидации огня специалисты обнаружили тело 34-летнего погибшего. Следствие рассматривает короткое замыкание электропроводки как возможную причину возгорания.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Эксперты определяют точную причину и очаг пожара. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

В краевом СКР призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании помещений и следовать нормам пожарной безопасности для предотвращения подобных инцидентов.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...