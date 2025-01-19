В Шадринске более 50 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии

В одном из общежитий Шадринска произошел пожар. Эвакуировано более 50 человек, есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

Пожар произошел днем 19 января. В пятиэтажном общежитии загорелись две комнаты на втором этаже. Сотрудники МЧС вывели из здания 31 человека, в том числе 15 детей. Еще 20 человек эвакуировали с помощью автолестницы. Одна жительница получила травмы.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Возгорание ликвидировали 28 сотрудников МЧС и 8 единиц техники МЧС России. Причина произошедшего устанавливается.

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил Шадринскому межрайонному прокурору организовать проверку по факту пожара, оценить возможность дальнейшего проживания в общежитии, обеспечить соблюдение требований закона по охране имущества эвакуированных граждан, условия и порядок их размещения.