В Крыму дефицит врачей и фельдшеров скорой помощи составил 23%

По данным на 31 декабря 2024 года в Крыму дефицит врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи составляет 22,9%, фельдшеров скорой и медицинских сестер — 20,9%, младшего медперсонала — 12,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Для ликвидации кадрового дефицита власти республики ищут кандидатов на вакансии, в том числе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Еще одной мерой ликвидации кадрового голода стало формирование комнат временного проживания при строительстве новых зданий подстанций СМП.

Год назад, в феврале 2024 года, в Крыму не хватало 1,5 тыс. медиков. Тогда также наибольшая потребность в республике была во врачах скорой медпомощи.

Татьяна Ручкина