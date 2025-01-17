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В Казани временно перестали ходить трамваи из-за повреждения контактной сети

Казанские трамваи № 5, 5а, 7 приостановили свою работу. На участке от Ветакадемии до Губкина произошло повреждение контактной сети, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

«На месте работают аварийные службы предприятия», — отметили в ведомстве.

Горожан попросили заранее планировать свой маршрут и пообещали устранить неполадки как можно скорее.

С прошлого года все трамваи и троллейбусы в Казани курсируют без кондуктора. В декабре бесконтактную систему оплаты также ввели на двух автобусных маршрута.

UPD: Движение восстановлено в 18:12.

Дарья Сайфиева

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