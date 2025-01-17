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Доля дорог Татарстана в нормативном состоянии выросла до 85,9%

По итогам выполнения национального проекта в Татарстане достигнуты все ключевые показатели. Доля дорог в нормативном состоянии в городских агломерациях составила 85,9%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов на заседании итоговой коллегии министерства. За последние пять лет доля дорог регионального значения в нормативном состоянии увеличилась с 46% до 51%. В ближайшие пять лет ставится задача повысить этот показатель до 60%. Для этого нужно вдвое увеличить объемы ремонта дорог по сравнению с текущими темпами.

Кроме того, доля дорог в нормативном состоянии, входящих в опорную сеть городских агломераций, составила 85,8%.

В 2024 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Татарстан направил 21 млрд руб.

Анар Зейналов

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