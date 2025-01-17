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Невский проспект начнут ремонтировать этим летом

Временно исполняющий обязанности председателя КРТИ Евгений Варов на пресс-конференции в ТАСС 17 января заявил, что Невский проспект начнут ремонтировать участками во второй половине лета 2025 года.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, будет проведена отдельная подготовка, чтобы максимально комфортно выполнить, когда закончатся главные городские праздники, такие как День Города, «Алые паруса» и День ВМФ.

Помимо Невского проспекта в 2025 году власти запланировали ремонты на Московском и Светлановском проспектах, а также проспекте Косыгина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участок тротуара на Садовой улице восстановили после вмешательства прокуратуры.

Андрей Маркелов

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