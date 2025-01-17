Вокруг танкера «Волгонефть-239» закончили возведение технического сооружения

Специалисты закончили возведение технического сооружения вокруг затонувшего танкера «Волгонефть-239». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Работы в Темрюкском районе у мыса Панагия вели круглосуточно. Ситуацию, по словам главы Кубани, осложняли ветер и высокие волны.

Строительство обваловки находилось в ведении регионального оперативного штаба. В ближайшее время приступят к укреплению сооружения, чтобы обеспечить его надежную защиту в период ликвидационных работ. Дорога, проложенная вокруг судна, позволит получить доступ к нему, создаст надежную защиту от возможного разлива нефтепродуктов в море и даст возможность приступить к откачке мазута.

Алина Зорина