На Кубани возбудили уголовное дело из-за нелегального въезда 2 тысяч приезжих

В Краснодаре в производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношении трех участников группы, которые организовали нелегальный въезд и пребывание на территории России 2,3 тыс. иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Полиция установила, что 39-летний гражданин Узбекистана гарантировал 41-летнему соотечественнику и 60-летнему россиянину стабильный заработок за каждого нелегального приезжего. Они осуществляли постановку иностранцев на миграционный учет по месту пребывания на территории страны в домах, которые они привлекли в качестве принимающих сторон краснодарцев за денежное вознаграждение.

Фигурант подыскивал иностранных граждан, которые нуждались в постановке на миграционный учет. Во время общения он вводил их в заблуждение касаемо законности своих действий, получал документы, а после оформления регистрации передавал им отрывную часть уведомления о прибытии на место пребывания, которая была недостоверной. За это он получал от каждого приезжего 5 тыс. руб.

Остальные участники организованной группы подыскивали в Краснодаре среди своих знакомых людей, которые готовы выступить в качестве принимающих сторон при фиктивной постановке иностранцев на учет по месту своей регистрации. Было привлечено не менее 20 лиц.

Сейчас приезжие из Узбекистана находятся под стражей, их сообщнику из России избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина