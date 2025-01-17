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«Манеж» получил новое здание на канале Грибоедова

Филиал Центрального выставочного зала (ЦВЗ) «Манеж» расширился — музею искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков было передано здание площадью 2865 квадратных метров на канале Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков был создан в 1990 году в качестве филиала ЦВЗ «Манеж». В его фондах — широкий перечень работ от 1920-х годов до настоящего времени. В администрации подчеркнули, что из-за нехватки площадей музей не мог создать современные фондохранилища и постоянную экспозицию для широкой публики, — для чего и было выделено новое здание.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выкупил для досугового центра бывшую телефонную станцию на Металлистов.

Дарья Астанина

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