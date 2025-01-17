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ФСБ задержала севастопольца, собиравшего для Украины данные о ПВО и флоте

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Севастополя, который собирал для военной разведки Украины информацию об объектах противовоздушной обороны и Черноморского флота. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Установлено, что житель Севастополя начал общение через Telegram с сотрудниками главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию иностранной спецслужбы задержанный собирал информацию о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе. Он передавал данные украинским кураторам «для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам», сообщили в ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Его заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Татьяна Ручкина

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