«Страх в спорте недопустим, иначе акулы сожрут»

Хоккеисты СКА потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ, проиграв на своей площадке «Северстали» 4:7. Этот проигрыш был самым неожиданным из всех, потому что команда из Череповца, при всем к ней уважении, не относится к лидерам лиги, хотя и идет на четвертом месте в Западной конференции. Тренер СКА Роман Ротенберг все так же многословно оправдывался, но ему все меньше верят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда СКА теряет управление — такое часто происходит в спорте

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Команда СКА теряет управление — такое часто происходит в спорте

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игра с «Северсталью» открывала серию матчей СКА на домашней арене. К ней, кстати, в последний момент добавился еще один: матч с «Витязем», который должен был пройти в Балашихе, состоится 28 января на «СКА Арене». Клубы обменялись играми. До этой дуэли армейцы еще примут на своей площадке «Локомотив», «Динамо» и «Салават Юлаев».

С «Северсталью» армейцы встречались после выездного турне, в ходе которого они уступили сначала московскому «Динамо» 4:5, затем «Локомотиву» 3:4 (в овертайме). До этого был проигрыш на домашней арене «Спартаку» со счетом 0:5. Казалось, у СКА хватит пороху, чтобы реабилитироваться в первой игре домашней серии. Но она получилась самой провальной из последних. Игроков СКА было не узнать на площадке с первых минут. Дело даже не в том, что гости открыли счет, а в конце периода забросили еще две шайбы, «нарисовав» на табло 3:1 в свою пользу. И не в том, что судьи отменили два взятия ворот череповчан из-за атаки на их вратаря. Просто хозяева никуда не успевали на площадке, и такое впечатление, что и не хотели успевать.

Второй период не изменил картины — СКА проиграл его с таким же счетом 1:3. Третий армейцы выиграли 2:1, но к тому времени интерес к матчу у многих пропал. Все же хочется видеть в исполнении хоккеистов СКА не только старание, но и игру. Тут же не было ни того, ни другого.

Профессионалы с наметанным глазом уже по ходу матча говорили, что игроки «плавят» тренера. Доказать это, не зная их намерений, невозможно. Да в таком деле и без злостных намерений может обойтись. Просто игроки устали от тренера, от его решений, поступков, не верят в него, не хотят играть. Команда теряет управление — такое часто происходит в спорте.

За последний месяц без малого коллектив СКА пережил несколько мощных ударов. Сначала Роман Ротенберг совершил обмен, в результате которого команду покинули защитники Степан Фальковский и Василий Глотов. Игроки уважаемые, не один сезон отыгравшие в СКА. Глотов — и вовсе символ, один из лучших бомбардиров последних лет. Затем как гром среди ясного неба пришло известие о том, что СКА покинул американский защитник Тони Деанджело, приехавший играть за петербургский клуб в конце сентября из НХЛ. Его контракт обошелся СКА в кругленькую сумму, из-за этого, как сообщалось, ведущие игроки команды (если такие еще остались) даже вынуждены были согласиться на уменьшение зарплаты. И вот Деанджело покидает СКА, проведя в нем чуть более трех месяцев. Официальная причина — «семейные обстоятельства», якобы американец затосковал в России без родных. Но в нее мало кто верит, потому что это уж слишком фантастический сюжет для профессионального хоккея.

Все эти перемены так или и иначе, хотя мало кто знает подлинные их причины, были произведены под флагом борьбы за укрепление обороны команды. Но в трех последних матчах из четырех СКА пропустил 17 шайб. Всего у команды накопилось девять игр в чемпионате КХЛ, в которых она пропускала пять шайб и больше. Это катастрофический результат, даже учитывая то, что идет регулярный чемпионат и в нем возможны любые эксперименты. СКА остается командой, которая больше всех забивает в лиге (166 шайб), но по пропущенным голам (137) петербуржцы — на одном из последних мест и при этом занимают седьмую строчку в таблице Западной конференции. В плей-офф по итогам чемпионата попадают восемь лучших команд, «верхние» играют со «нижними» и так далее, по мере сжимания турнирной сетки.

Роман Ротенберг, как всегда, оправдывал поражение привходящими обстоятельствами: тут нашлось места и травмам, и вирусу, который поразил команду, и тому, что некоторым хоккеистам не хватает стрессоустойчивости, и нереализованным моментам, и хорошей игре соперника. Звучали обещания все исправить и улучшить, как звучат они всегда. Но все эти аргументы давно воспринимаются как некий шум, который сопровождают пресс-конференции главного тренера СКА. Когда часто слышишь одни и те же слова на протяжении долгого времени, трудно воспринимать их всерьез.

Спросили Ротенберга и том, не боится ли он отставки, как относятся к неудачам СКА его руководители — председатель совета директоров клуба Александр Медведев и глава «Газпрома», спонсора СКА, Алексей Миллер. На это был ответ, что все радостные и горестные минуты руководители СКА переживают вместе, через многое уже удалось пройти, и всегда Ротенберг чувствовал поддержку. Отставки он не боится, потому что в спорте нельзя ничего бояться, иначе «акулы сожрут».

Пока армейцам справиться бы с соперниками. Тем более что ближайшие — «Локомотив» (21 января), «Динамо» (23 января) и «Салават Юлаев» (25 января) — тоже из числа «акул».

Кирилл Легков