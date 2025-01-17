Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водитель трактора с поддельным удостоверением пытался дать взятку полицейским

Утром 6 января у дома 6 по улице Автомобильная сотрудники ДПС остановили трактор «Белорус», за рулем которого находился 35-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Трактор «Белорус», за рулем которого находился уроженец одного из среднеазиатских государств с поддельными документами

Трактор «Белорус», за рулем которого находился уроженец одного из среднеазиатских государств с поддельными документами

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Трактор «Белорус», за рулем которого находился уроженец одного из среднеазиатских государств с поддельными документами

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Мужчина предоставил полицейским удостоверение тракториста-машиниста. Документ вызвал у инспекторов ГАИ большие сомнения. В дальнейшем экспертиза установила, что он поддельный. Во время составления административных протоколов водитель предложил сотрудникам ДПС взятку в размере 10 тыс. рублей, однако полицейские отказались от этого предложения.

В итоге на приезжего возбудили уголовные дела по ч.3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Дача взятки должностному лицу). Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что три полосы движения на трассе Петербург — Псков закрывали из-за тройного ДТП. Столкнулись грузовик Sitrak, Lada Largus и Chery Tiggo. В результате происшествия пострадала 45-летняяя пассажирка китайской иномарки. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...