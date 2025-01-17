Водитель трактора с поддельным удостоверением пытался дать взятку полицейским

Утром 6 января у дома 6 по улице Автомобильная сотрудники ДПС остановили трактор «Белорус», за рулем которого находился 35-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трактор «Белорус», за рулем которого находился уроженец одного из среднеазиатских государств с поддельными документами

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Трактор «Белорус», за рулем которого находился уроженец одного из среднеазиатских государств с поддельными документами

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Мужчина предоставил полицейским удостоверение тракториста-машиниста. Документ вызвал у инспекторов ГАИ большие сомнения. В дальнейшем экспертиза установила, что он поддельный. Во время составления административных протоколов водитель предложил сотрудникам ДПС взятку в размере 10 тыс. рублей, однако полицейские отказались от этого предложения.

В итоге на приезжего возбудили уголовные дела по ч.3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Дача взятки должностному лицу). Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что три полосы движения на трассе Петербург — Псков закрывали из-за тройного ДТП. Столкнулись грузовик Sitrak, Lada Largus и Chery Tiggo. В результате происшествия пострадала 45-летняяя пассажирка китайской иномарки. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов