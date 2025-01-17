В Адлере начинают строить магистральный водовод за 1,5 млрд рублей

К строительству магистрального водовода приступят в Адлере. Объект коммунальной инфраструктуры входит в перечень первоочередных мероприятий государственной комплексной программы развития, утвержденной правительством России. Как сообщает в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин, по госпрограмме комплексного развития Сочи на работы выделено 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас специалисты ведут расчистку территории, готовят подъездные пути и площадки для специальной техники. По словам главы Сочи Андрея Прошунина, в Адлерском районе проложат новый водовод диаметром 800 мм. Еще одну трубу меньшего диаметра модернизируют по краевой программе развития коммунальной инфраструктуры. В целом планируют построить 11,5 км сетей. Как отметил мэр, это обеспечит стабильность подачи питьевой воды для 200 тыс. жителей Адлерского, Хостинского и части Центрального районов, а также создаст возможность развития сетей водоснабжения в сельских округах.

Новый магистральный водовод, который будет проложен от резервуара «Чайфабрика» до границ Адлерского района, протянется более чем на 5 км. Для его строительства будет использована технология горизонтального бурения с применением микротоннелирования. Подрядчики планируют завершить работы до конца 2025 года.

Существующий водовод в Адлере имеет диаметр 400 мм и был построен в 1960-х годах. Его изношенность составляет 90%.

Реконструкция объекта будет проходить в несколько этапов. В конце этого года планируют заменить более 1 км труб. Оставшуюся часть водовода — более 4,5 км — обновят в рамках региональной программы в 2025–2026 годах.

Алина Зорина