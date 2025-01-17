На Кубани прогнозируют сильный ветер

В Краснодарском крае 17 января, а также ночью и утром 18 января местами прогнозируют сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Центра мониторинга и прогнозирования ЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Порывы могут достигнуть 15–20 м/с. В Краснодаре прогнозируют ветер с порывами 12–14 м/с.

Жителям региона рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения. Не прятаться от ветра около стен домов, а также не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Алина Зорина