Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани прогнозируют сильный ветер

В Краснодарском крае 17 января, а также ночью и утром 18 января местами прогнозируют сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Центра мониторинга и прогнозирования ЧС региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Порывы могут достигнуть 15–20 м/с. В Краснодаре прогнозируют ветер с порывами 12–14 м/с.

Жителям региона рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения. Не прятаться от ветра около стен домов, а также не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...