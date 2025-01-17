В бюджет Кубани с территории Ейского района поступило более 5,2 млрд рублей

За 2024 год в консолидированный бюджет Краснодарского края с территории Ейского района поступило больше 5,2 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава района Роман Бублик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

В 2024 году в бюджет муниципального образования Ейский район и бюджеты поселений поступили налоговые и неналоговые доходы в размере 2,6 млрд руб. Это на 125,5% превышает уровень 2023 года.

В районный бюджет, включая межбюджетные трансферты, поступило 4,3 млрд руб. доходов. Из них собственные налоговые и неналоговые доходы составили 1,6 млрд руб. Это на 27,9% больше, чем в 2023 году за аналогичный период.

Как отмечает господин Бублик, расходы районного бюджета в 2024 году составили 4 млрд руб.

Алина Зорина