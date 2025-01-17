В Славянском районе отремонтируют около 23 км сетей водоснабжения

Около 23 км сетей водоснабжения отремонтируют в Славянском районе Краснодарского края в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы выполнят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, до конца года капитальный ремонт выполнят в станице Анастасиевской. Специалисты заменят аварийные участки трубопровода, протяженность которых составляет более 22,8 км. На это выделено свыше 45 млн руб. Врио министра отметил, что благодаря новым коммуникациям аварийность на сетях будет снижена, а подача воды станет соответствовать нормативным требованиям.

За три года в рамках национального проекта на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в Краснодарском крае выделят около 8 млрд руб. Из них 4,1 млрд руб. — из федерального бюджета, а 3,8 млрд руб. — из краевого.

Алина Зорина