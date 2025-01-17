У мыса Панагия начали первый этап откачки мазута из танкера

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера у мыса Панагия. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Специалисты из федеральных и региональных служб завершили строительство временной подъездной дороги к месту чрезвычайной ситуации и обваловку кормы танкера «Волгонефть-239». Вокруг корпуса судна была создана искусственная насыпь протяженностью 400 м. Она защитит танкер от штормов и предотвратит утечку нефтепродуктов в открытое море.

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, на танкере восстановили поврежденное в результате аварии оборудование, которое необходимо для разогрева мазута. Специалисты Морспасслужбы уже приступили к операции, которая будет проводиться непрерывно, чтобы избежать застывания в шланголинии. Как только температура мазута достигнет 45 градусов, специалисты перейдут к следующему этапу — откачке груза в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи.

Специалисты Морспасслужбы разработали план по откачке мазута с танкера и его последующей утилизации. Для выполнения этой задачи задействуют два судовых насоса и электронасосный агрегат, которые обеспечат подачу мазута в битумовозы через шланги диаметром 10 см и длиной до 150 м. В операции планируют задействовать до 10 битумовозов — это оптимальное количество, позволяющее избежать перебоев в подаче мазута из танкера и обеспечить беспрепятственное движение техники по маршруту.

Перед началом откачки были предприняты все меры, чтобы не допустить разлива мазута. Водолазы осмотрели судно и загерметизировали все возможные места утечек. Вокруг судна установили боновое ограждение, а также возвели временную грунтовую насыпь, которая служит дополнительным барьером.

«Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при благоприятных погодных условиях. Откачку мазута закончат до конца января»,— подчеркнули в Минтрансе.

Алина Зорина