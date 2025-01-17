Из Ростовской области в Азербайджан экспортировано более 19 тонн субпродуктов
По итогам минувшей недели из Ростовской области в Азербайджан было экспортировано 19 т субпродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.
Нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.