Вечером, 19 января, на ул. Фурманова, 3 в Красном Сулине водитель сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Установлено, что 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21140» превысил скорость и допустил наезд на пешехода. Пострадавший перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ева Китаева