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В Красном Сулине водитель сбил пешехода

Вечером, 19 января, на ул. Фурманова, 3 в Красном Сулине водитель сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Установлено, что 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21140» превысил скорость и допустил наезд на пешехода. Пострадавший перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ева Китаева

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