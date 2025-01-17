В Ростовской области выделено около 26 млрд рублей на развитие муниципалитетов

Из бюджета Ростовской области в 2025 году выделено почти 26 млрд руб. на развитие объектов муниципальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

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Всего на ближайшие три года на эти цели в бюджете заложено 50 млрд руб.

Также одной из важнейших задач задачах, которая стоит перед депутатским корпусом Ростовской области является поддержка участников СВО и членов их семей. Для координации такой работы в Законодательном собрании создана отдельная специальная комиссия.

По словам председателя Законодательного собрания Александра Ищенко, в центре внимания органов власти и местного самоуправления должны быть все вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества, поддержка ветеранов боевых действий и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

До 9 мая будет выполнено поручение о присвоении всем фронтовикам – участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин» региона, города или муниципалитета.

Ева Китаева