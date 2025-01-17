В Кургане проверят обстоятельства гибели рабочего на заводе

Областная прокуратура поручила руководителю надзорного ведомства в Кургане Виталию Долгушину проверить обстоятельства гибели рабочего на заводе, о которой информировали в СМИ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным средств массовой информации, сотрудник предприятия скончался 16 января после того, как его зажало станком. Приехавшая на вызов скорая помощь констатировала смерть. Рабочему было 22 года.

Виталию Долгушину необходимо проверить все факты, изложенные в сообщениях СМИ, и дать оценку мерам по соблюдению на производстве требований безопасности. Также на контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту несчастного случая следственными органами.

Виталина Ярховска