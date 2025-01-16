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На Южном берегу Крыма модернизируют электросети за 11 млрд рублей

ГУП РК «Крымэнерго» обновляет три крупные электроподстанции на Южном берегу Крыма, включая Ялту и Алушту, за счет федерального бюджета. На реализацию проекта направили около 11 млрд руб. Данное решение позволит повысить надежность электроснабжения, особенно в летний период, когда резко возрастает нагрузка на сети, сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2025 году предприятие продолжит модернизацию трансформаторных подстанций. В первом квартале запланирована замена 66 объектов. В Крыму требуется полное обновление порядка 200 подстанций для обеспечения стабильного энергоснабжения.

К концу первого квартала текущего года также опубликуют планы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для участников специальной военной операции. Информация появится на сайтах профильных министерств и ведомств.

Анна Гречко

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