На Южном берегу Крыма модернизируют электросети за 11 млрд рублей

ГУП РК «Крымэнерго» обновляет три крупные электроподстанции на Южном берегу Крыма, включая Ялту и Алушту, за счет федерального бюджета. На реализацию проекта направили около 11 млрд руб. Данное решение позволит повысить надежность электроснабжения, особенно в летний период, когда резко возрастает нагрузка на сети, сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2025 году предприятие продолжит модернизацию трансформаторных подстанций. В первом квартале запланирована замена 66 объектов. В Крыму требуется полное обновление порядка 200 подстанций для обеспечения стабильного энергоснабжения.

К концу первого квартала текущего года также опубликуют планы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для участников специальной военной операции. Информация появится на сайтах профильных министерств и ведомств.

Анна Гречко