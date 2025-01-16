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Исторические здания Кубани отреставрируют через концессии

В Краснодарском крае утвердили список объектов культурного наследия, которые планируется сохранить в рамках концессионных соглашений в 2025 году. Среди них — охотничий домик великого князя Сергея Романова в поселке Псебай и две дачи в Новороссийске. Соответствующий постановление регионального министерства экономики опубликовано на сайте администрации Кубани.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В перечень объектов также вошел «Охотничий домик Великого князя Сергея Романова», расположенный на ул. Советской, 7 в Псебае. Деревянное здание на каменном фундаменте построили в 1898 году. Площадь сооружения составляет 218,9 кв. м, его состояние эксперты оценивают как неудовлетворительное. Дом не эксплуатируется.

Кроме того, в списке числится «Дача князя Б.Б. Голицына» на ул. Сухумское шоссе, 37. Объект возвели в 1918 году из бутового камня. Здание также требует реставрации.

Еще один объект в Новороссийске — дача инженера Александра Щенсновича на ул. Красноцементная, 15, построенная в конце XIX века. Участок находится в неудовлетворительном состоянии.

Все здания не эксплуатируются и нуждаются в срочных восстановительных работах.

Анна Гречко

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