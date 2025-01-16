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Погрузка зерна на железной дороге в Краснодарском крае выросла на 21%

В 2024 году погрузка зерна на железной дороге в Краснодарском крае составила более 1 млн тонн. Это на 21% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

Всего в 2024 году погрузка на железной дороге в Краснодарском крае составила 28,7 млн тонн. Это на 3,4% меньше, чем в 2023 году.

Больше всего было погружено нефти и нефтепродуктов — 16,7 млн тонн. Но показатель снизился на 0,6% по сравнению с 2023 годом. Погрузка строительных грузов снизилась на 22,7%, до 4,6 млн тонн.

Погрузка цемента увеличилась на 1,1%, до 2,7 млн тонн. Положительную динамику на Кубани отмечают и по другим номенклатурам: промышленное сырье — на 3,7%, до 639,4 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений — на 1,7%, до 522 тыс. тонн.

Татьяна Ручкина

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