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Ввод жилья в Новороссийске снизился в 1,6 раза

За 11 месяцев 2024 года в Новороссийске ввели в эксплуатацию 172 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. Как пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на управление архитектуры и градостроительства муниципалитета, показатели в 1,6 раза меньше результатов предыдущего года.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Индивидуальных домов ввели в городе 330,8 тыс. кв. м. Большая часть такого жилья появилась в южной части города. Для сравнения, по итогам 2023 года было введено 364 тыс. кв. м.

В рамках комплексного развития территорий в Новороссийске выдали восемь разрешений на строительство многоэтажек площадью 303,8 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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