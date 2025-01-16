Ввод жилья в Новороссийске снизился в 1,6 раза

За 11 месяцев 2024 года в Новороссийске ввели в эксплуатацию 172 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. Как пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на управление архитектуры и градостроительства муниципалитета, показатели в 1,6 раза меньше результатов предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Индивидуальных домов ввели в городе 330,8 тыс. кв. м. Большая часть такого жилья появилась в южной части города. Для сравнения, по итогам 2023 года было введено 364 тыс. кв. м.

В рамках комплексного развития территорий в Новороссийске выдали восемь разрешений на строительство многоэтажек площадью 303,8 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина