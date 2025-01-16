Президент знает о потребности волонтеров с интоксикацией на Кубани в медпомощи

Президент России Владимир Путин знает о запросе на медицинскую помощь для добровольцев, которые пострадали от интоксикации во время уборки нефтепродуктов, выброшенных на пляжи Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По его словам, о проблемах со здоровьем у волонтеров известно и комиссии, которая была создана, а также вице-премьеру Виталию Савельеву. Дмитрий Песков отметил тяжелую работу волонтеров, которые подверглись влиянию вредных испарений.

Накануне стало известно, что в Анапе скончался студент местного индустриального техникума Александр Комин. СМИ и в соцсетях писали, что парень якобы участвовал в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Но в пресс-службе техникума опровергли информацию, сообщив, что сейчас идут следственные действия.

Татьяна Ручкина