Минздрав Кубани: основной жалобой волонтеров после уборке мазута стало ОРВИ

Основными поводами для обращения волонтеров, ликвидирующих ЧС в Анапе, к врачам стали симптомы ОРВИ. Ранее за помощью медиков обратились 146 человек. Об этом пишет «“КП”-Кубань» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Врачи отмечают, что среди основных причин обращения волонтеров также есть повышение артериального давления и гастрит. Нет ни одного случая интоксикации и отравления мазутом.

Специалисты считают, что появление симптомов простуды и обострения хронических заболеваний у добровольцев, принимающих участие в уборке мазута на пляжах Кубани, вызвано долгим пребыванием на улице в сильный ветер. Участникам напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты во время работы. Респираторы, комбинезоны, резиновые перчатки и сапоги можно получить в волонтерском координационном центре.

Кроме того, работа по уборке на побережье должна продолжаться не более двух часов подряд. После этого необходимо сделать как минимум часовой перерыв. Отдыхать рекомендуют вдали от мест, где были выброшены нефтепродукты, в местах с чистым воздухом и без посторонних запахов.

Ранее токсиколог краевой больницы скорой помощи Искандер Рзаев опроверг информацию, что испарения нефтепродуктов могут привести к летальному исходу. Он отметил, что для того, чтобы пары мазута привели к смерти человека, необходимо находиться в замкнутом пространстве.

Алина Зорина