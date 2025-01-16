В Новороссийске начался пересмотр дела о сносе 25 домиков в Абрау-Дюрсо

В Приморском районном суде Новороссийска начался судебный процесс по пересмотру дела об освобождении земельного участка, на котором расположены туристические домики (территория бывшей базы отдыха «Строитель» в селе Абрау-Дюрсо) по иску департамента имущественных отношений Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: предоставлено Владимиром Ляшенко Фото: Фото: предоставлено Владимиром Ляшенко

В ходе повторного разбирательства судья Александр Васильев отклонил все ходатайства представителей ответчиков, включая просьбу уточнить круг ответчиков и исковые требования, а также предоставить в материалы дела нормативный акт, подтверждающий полномочия департамента, который, по мнению защиты, не является собственником спорного имущества, а значит, и корректным истцом, передает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда. Также суд отклонил встречный иск ответчиков о признании их добросовестными покупателями и признании права пользования на земельный участок. «Рассмотрение данных требований совместно с первоначальными не приведет к более быстрому и объективному рассмотрению дела»,— отметил судья.

Владельцами спорного недвижимого имущества являются отец и двое его сыновей — Сергей, Владимир и Дмитрий Ляшенко. Соответчиками по делу проходят наследники Владимира Гриева (скончался в 2022 году), которые, как выяснили представители, не приняли имущество в наследство, но фигурируют в деле.

Ранее департамент в судебном порядке истребовал земельный участок под турбазой на основании того, что власти Новороссийска не имели полномочий для заключения договоров купли-продажи его долей, несмотря на действующий судебный акт, которым право на участок было закреплено за Ляшенко и Гоженко, отмечают представители ответчиков. Следом департамент потребовал освободить самовольно занятый участок, демонтировав все строения, и признать отсутствующим право собственности на недвижимость.

Ответчики настаивают, что требования незаконны, так как домики были построены до 1993 года и приобретались ими вместе с участком по договорам купли-продажи. Кроме того, все строения являются капитальными, а не сборно-разборными, как утверждает истец. А значит, требования департамента о сносе этих строений без какой-либо компенсации приведет к убыткам.

«В случае удовлетворения требований департамента нам будет причинен материальный ущерб, который исчисляется несколькими десятками миллионов рублей. Так как необходимы средства на демонтаж, вывоз строительного мусора, рекультивацию земли. Кроме того, за каждый день неисполнения судебного решения департамент требует неустойку по 30 тыс. руб. в день с каждого ответчика. Представляете, сколько времени займет снос 25 зданий»,— рассказал «Ъ-Кубань» Владимир Ляшенко.

Представитель департамента отметил в суде, что требования ведомства направлены не на причинение убытков, а на необходимость исполнения решения суда. Вместе с тем защита ответчиков считает, что действия департамента сводятся к фактическому лишению владения недвижимостью ответчиков, а значит, негаторный иск (устранение нарушения права, не связанного с владением имуществом.— Прим. «Ъ-Кубань») в принципе предъявлен быть не может. Представители намерены обжаловать все определения суда об отказе в удовлетворении ходатайств, подать самостоятельное исковое заявление о признании Сергея, Владимира и Дмитрия Ляшенко добросовестными покупателями недвижимости, а также ходатайствовать о назначении экспертизы, которая должна ответить на вопрос: являются ли спорные строения капитальными объектами.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 13 февраля.

Подробнее — в материале «”Строителя” лишают домиков».

Лия Пацан