РСТ: летний сезон в Анапе состоится, несмотря на негативный фон вокруг ЧС

Летний туристический сезон в Анапе может состояться, несмотря на снижение спроса на фоне ЧС. Об этом сообщает РСТ со ссылкой на гендиректора компании «Турплатформа» Сергея Толчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам эксперта, массовых аннуляций туров на лето не зафиксировано, а раннее бронирование продолжается. Основное внимание туристов сейчас сосредоточено на февральских и мартовских праздниках, однако ситуация может измениться по мере стабилизации обстановки.

Господин Толчин также подчеркнул, что работы по ликвидации последствий загрязнения побережья ведутся активно: мазут удаляют оперативно, включая мелкие фрагменты. До летнего сезона, по его мнению, курорт будет полностью готов к приему гостей. Туроператоры также предлагают выгодные тарифы с возможностью отмены без штрафов.

Днем ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что в Анапе сохраняется высокая доля бронирований пляжных туров на лето.

Нурий Бзасежев