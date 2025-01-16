РСТ: летний сезон в Анапе состоится, несмотря на негативный фон вокруг ЧС
Летний туристический сезон в Анапе может состояться, несмотря на снижение спроса на фоне ЧС. Об этом сообщает РСТ со ссылкой на гендиректора компании «Турплатформа» Сергея Толчина.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По словам эксперта, массовых аннуляций туров на лето не зафиксировано, а раннее бронирование продолжается. Основное внимание туристов сейчас сосредоточено на февральских и мартовских праздниках, однако ситуация может измениться по мере стабилизации обстановки.
Господин Толчин также подчеркнул, что работы по ликвидации последствий загрязнения побережья ведутся активно: мазут удаляют оперативно, включая мелкие фрагменты. До летнего сезона, по его мнению, курорт будет полностью готов к приему гостей. Туроператоры также предлагают выгодные тарифы с возможностью отмены без штрафов.
Днем ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что в Анапе сохраняется высокая доля бронирований пляжных туров на лето.