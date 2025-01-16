За год сферу здравоохранения Кубани пополнили 8500 медработников

В 2024 году сферу здравоохранения Краснодарского края пополнили более 8,5 тыс. медработников. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, квалифицированные специалисты являются основой качественного медицинского обслуживания. От их знаний, опыта и внимательного отношения к пациентам зависят точность диагностики и успех лечения.

Чтобы привлечь молодых специалистов в сферу здравоохранения, в регионе предусмотрены различные меры поддержки. Одной из таких мер является выплата для первоначального взноса при получении ипотеки. Этой возможностью уже воспользовались более 350 медицинских работников Краснодарского края.

Например, в Кущевскую районную больницу пришли 123 новых специалиста. Среди них есть как узкопрофильные врачи — акушеры-гинекологи, хирурги, рентгенологи, неврологи, так и средний медицинский персонал. В больницу района также трудоустроились два молодых специалиста, которые окончили обучение по целевой программе и теперь будут работать в качестве участкового терапевта и невролога.

Программа «Земский доктор/фельдшер» также способствует привлечению медицинских работников в районные центры и сельскую местность. В Кущевскую ЦРБ в рамках этой программы в 2024 году было трудоустроено 24 специалиста, а всего по краю — 274 человека.

Алина Зорина