На Кубани власти требуют с «Газпрома» 36 млн рублей за пользование газопроводами

Администрация Мостовского района обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций, которые ранее отказали в удовлетворении иска муниципалитету о взыскании с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 36 млн руб. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Контрольно-счетная палата региона установила, что объекты казны районной администрации (газопроводы низкого и высокого давления, а также шкафной газорегуляторный пункт) используются обществом без оплаты. В муниципальной собственности Мостовского района находятся 7 газопроводов и 11 газорегуляторных пунктов. Объекты расположены в хуторах Северный, Первомайский, Высокий, Пролетарский, селе Беноков, а также в станицах Губская и Андрюки.

Необоснованное обогащение за пользование объектами, как следует из отчета ООО «Экспертиза», составило 36,2 млн руб.

Суд установил, что администрация района не представила доказательства, подтверждающие наличие договорных отношений с ответчиком, касающиеся пользования газопроводом и газорегуляторными пунктами. Кроме того, истец не смог предоставить доказательств использования ответчиком газопроводов для подачи газа потребителям, также не указан объем газа, протранспортированный по сетям.

«Представленный истцом метод определения величины неосновательного обогащения за пользование газораспределительными сетями направлен на обход действующего законодательства по ценообразованию. В отсутствие заключенного истцом договора аренды объектов, неосновательное обогащение не может быть определено исходя из предполагаемой арендной платы. Учитывая, что истцом не доказан факт неосновательного обогащения на стороне ответчиков и его размер, исковые требования удовлетворению не подлежат в полном объеме»,— говорится в решении суда.

Тат Гаспарян