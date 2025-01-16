Единственный в России тренировочный лавинно-спасательный полигон возобновил работу на «Роза Хутор»

Здесь проходят бесплатные занятия по безопасности в горах

Фото: Пресс-служба Розы Хутор

Полигон был открыт в 2020 году с целью обучения всех желающих общим правилам безопасного поведения в горах. Тренировки, которые здесь проводятся, дают теоретические и практические навыки поиска людей в лавинах и обращения со специальным снаряжением. За пять лет работы уникального проекта занятия посетили более 2000 человек.

— На курорте «Роза Хутор» уделяется особое внимание обеспечению безопасности катания. При этом мы знаем, что горы — непредсказуемы, часто ситуация зависит от ответственного поведения самих горнолыжников и сноубордистов. Чтобы безопасно кататься или уметь оказывать помощь в экстремальной ситуации, необходимо обладать определенными навыками, быстро сориентироваться в ситуации и принять верное решение. Участники занятий на нашем полигоне как раз получают подобные знания, понимание, как не попасть в лавину, как помочь себе и другим, если все же это произошло. Стоит отметить, что культура катания в нашей стране постепенно растет. Если в первый год работы лавинно-спасательного полигона его занятия прошли 50 человек, прошлой зимой уже 533, а всего за пять сезонов — более 2 тысяч,— отметил заместитель генерального директора по эксплуатации ГЛК горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

Занятия на полигоне проводят действующие сотрудники Противолавинной службы «Роза Хутор», имеющие большой профессиональный опыт. Во время теоретической части участники знакомятся с лавинным оборудованием, изучают алгоритм поиска бипером, зондирования найденной цели с помощью щупа и основные методики откапывания пострадавшего из лавины.

— Лавинное оборудование — бипер, щуп, лопата — предоставляется участникам занятий бесплатно. В сопровождении ведущего занятие каждый учится использовать оборудование, чтобы понять и запомнить последовательность действий. Затем гости разделяются на группы, узнают «легенду» и на время ищут «попавшего в лавину». Это сделано специально, действовать одному всегда проще, гораздо сложнее организовать поиск в группе. На тренировочной площадке размещены специализированные датчики, разработанные одним из ведущих производителей противолавинного оборудования. Они работают на той же частоте, что и биперы, включаются дистанционно, что позволяет создавать максимально приближенную к реальности ситуацию в поиске. Задача участников занятий — обнаружить и «спасти» за 15 минут все цели,— рассказали сотрудники тренировочного полигона.

Занятия проводятся в группах, не превышающих 10 человек. Каждая тренировка длится 3,5 часа два раза в неделю — по средам и субботам — на одной из двух площадок в зависимости от погодных условий. Попасть на полигон можно на лыжах или сноуборде.

К занятиям допускаются участники, достигшие 16 лет. Необходима предварительная запись по телефону +7-964-948-56-49 через Телеграм. Работать тренировочный лавинно-спасательный полигон на курорте «Роза Хутор» будет до завершения зимнего сезона 2025.

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