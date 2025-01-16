Жителя Симферополя осудили за попытку украсть 12 млн рублей

В Симферополе осудили местного жителя за попытку хищения 12 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Судом установлено, что осужденный узнал о том, что его знакомый планирует на долгий срок арендовать земельный участок площадью 49 га в п. Верхнесадовом. Он заверил его, что обладает необходимыми связями и может передать незаконное вознаграждение должностным лицам уполномоченного органа за предоставление земли. На самом деле фигурант планировал присвоить деньги.

В Симферополе он получил от знакомого 3 млн руб. от оговоренной суммы. После этого его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении знакомого выделено в отдельное производство.

Алина Зорина