На пляжах Анапы и Темрюкского района не обнаружили новых выбросов мазута

Сегодня, 16 января, волонтеры не обнаружили новых выбросов нефтепродуктов на пляжах Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Ежедневно по утрам команды 41 муниципалитета Кубани проводят мониторинг береговой полосы. В случае обнаружения новых пятен мазута — приступают к их уборке.

Представители муниципалитетов завершили основные работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов. Сейчас идет уборка пляжей: песок просеивают, чтобы собрать застывшие капли мазута.

Алина Зорина