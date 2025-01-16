В Севастополе от мазута очистили 165 км берега

С начала работ в Севастополе очистили 165 километров берега, вывезли более 150 тонн загрязненного грунта. Как сообщает МЧС России, в городе развернуты два пункта приема пострадавших птиц и животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в регион и совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым оценил работы по очистке берега. Руководитель ведомства отметил, что «все действия севастопольцев выверены и грамотны». По его словам, МЧС продолжает мониторировать состояние акватории, также уже получен анализ течений, ведется подготовка к штормам..

«Ситуация с загрязнением акватории нефтепродуктами в Севастополе контролируемая. Необходимые силы здесь сосредоточены и оперативно проводится очистка побережья»,— сказал глава МЧС России.

Татьяна Ручкина